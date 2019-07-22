İki gezgini kim vurdu
Birbirlerine âşık oldukları 2017’den beri yerleşik hayatı bırakıp kıta kıta dolaşarak dünyanın tadını çıkaran biri ABD’li diğeri Avustralyalı genç çift, son durakları olan Kanada’da ıssız bir otoyolda ölü bulundu.
ABD’li Chynna Deese (24) ve Avustralyalı Lucas Fowler (24) çifti, 2017’de Hırvatistan’da tanışıp birbirlerine âşık olduklarından beri dünyayı dolaşıyordu. Genç çift, Orta ve Güney Amerika, ardından da Japonya ve Güney Asya’yı gezip, son olarak Kanada’ya gelmişlerdi. Ancak Deese ve Fowler’ın cansız bedenleri, geçtiğimiz pazartesi günü Kanada’daki Alaska otoyolunda bulundu. Çiftin silahla vurulduğunu belirleyen polis soruşturma başlatırken, aileleri de cenazeleri almak için Kanada’ya gitti. Aynı bölgede geçtiğimiz cumartesi günü bulunan başka bir cesedin ise genç çiftin cinayetiyle bir ilgisi olmadığı açıklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle