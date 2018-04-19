İki gezegenden geriye sadece bu meteor kaldı
YAKLAŞIK 10 yıl önce belirlenen ve yapısında elmas bulunan bir meteorun, Güneş Sistemi’nin ilk dönemlerinde yok olmuş bir gezegene ait olduğu açıklandı.
‘Almahata Sitta’ adı verilen meteorun, 4.5 milyar yıl önce muazzam bir çarpışma ile parçalanan Mars büyüklüğünde bir gezegene ait olduğu düşünülüyor. Bilim insanlarına göre, bu çaptaki bir elması oluşturacak basıncı ancak bu büyüklükteki iki gezegenin çarpışması yaratabilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle