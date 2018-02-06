İki bölgeye ağır bombardıman

Suriye’deki hastanelere destek veren Suriyeli Amerikan Tıp Derneği ise 11 kişinin klor gazı kullanıldığı gösteren belirtilerden mustarip olduğunu duyurdu. Beyaz Baretliler, pazar gecesi helikopterlerden kimyasal gaz içeren iki varilin atıldığını açıkladı. Şam yönetimi, içsavaşın başından bu yana kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları reddiyor. Öte yandan, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta’daki en az 5 semtin şiddeti hava saldırılarına uğradığını ve 29 sivillin öldüğünü duyurdu. Şam yönetimi ise muhaliflerin başkente havan toplu saldırı düzenlediğini ve bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.