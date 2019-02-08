iki ayrı ‘Kaşıkçı’ raporu
Suudi yargısı Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin rapor hazırlattı. Amerikan şirketinin tespitlerine göre, Veliaht Prens ile danışmanı Kahtani olay günü mesajlaştı fakat bu temas cinayetle ilgili değildi.
1- SUUDİ yargısı, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda ‘kendi raporunu’ hazırlattı. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin aktardığına göre, New York merkezli güvenlik şirketi Kroll tarafından Suudi yargısı için hazırlanan raporda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın cinayeti yönettiği öne sürülen danışmanı Suudi el Kahtani ile olay günü mesajlaşmasında, ‘Kaşıkçı’nın öldürülmesine’ ilişkin hiçbir ifadenin yer almadığı kaydedildi. Raporun Kahtani’nin cep telefonunun incelenmesiyle hazırlandığı ifade edildi. Oysa cinayet günü Prens Selman ve Kahtani arasında WhatsApp’tan gerçekleşen 11 mesajlaşma, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) Veliaht’ı cinayetin baş şüphelisi olarak göstermesine dayanak oluşturmuştu. WSJ’a konuşan ABD’li iki üst düzey yetkili, CIA’in istihbarat değerlendirmesinin arkasında durduğunu söyledi. CIA raporu, Kahtani ve Veliaht arasındaki mesajlaşmaların yanı sıra, Prens’in Kaşıkçı ile ilişkisi, cinayeti işleyen isimleri denetleme gücü ve daha önce kendisine muhalif isimleri hedef alması konularını da dikkate almıştı. Prens’in başdanışmanı Kahtani, Suudi muhaliflere yönelik operasyonları yöneten isim olarak biliniyor.
2- ARKASINDA RİYAD VAR
Türkiye’de incelemeler yapan BM raportörü, Kaşıkçı’nın Suudi devlet yetkililerince planlanan bir cinayete kurban gittiğini belirledi.
Birlemiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu açıkladı. 28 Ocak-3 Şubat arasında Türkiye’de gerçekleştirdiği temasların ardından kamuoyuyla paylaştığı değerlendirmesinde Callamard, Riyad yönetiminin Türkiye’nin cinayeti aydınlatma çabalarını baltaladığını vurguladı. BM raportörü, uluslararası toplumun merakla beklediği raporunda, “Türkiye’deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Kaşıkçı’nın öldürülmesinin uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin ihlali olduğunu belirten Callamard, “Türkiye’nin etkili, kapsamlı, tarafsız ve şeffaf soruşturması Suudi Arabistan tarafından ciddi şekilde baltalandı” değerlendirmesinde bulundu. Fransız BM yetkilisi ayrıca, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ziyaretine desteğinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.
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