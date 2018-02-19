Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>İki Avrupa ülkesinden Türkiye mesajı

    İki Avrupa ülkesinden Türkiye mesajı

    SOFYA(AA)
    19.02.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:

    Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) sınırının korunması gerektiğini belirterek, "Yasa dışı göç konusundaki Avrupa Birliği-Türkiye anlaşmasını destekliyoruz." dedi.

    Başbakan Orban, başkent Sofya'ya yaptığı bir günlük resmi ziyaret kapsamında, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Orban, yasa dışı göçe karşı Avrupa’nın dış sınırlarını korunmasının önemine dikkati çekti.

    "DESTEKLİYORUZ"

    Orban, "Yasa dışı göç konusundaki Avrupa Birliği-Türkiye anlaşmasını destekliyoruz. AB sınırının korunması için ilgili mutabakatların sağlanması şart." diye konuştu.  Avrupa’ya ulaşan sığınmacıların kota bazında başka ülkelere yollanmasına kesinlikle karşı olduğunu kaydeden Orban, Macaristan’da kimlerin yaşayacağına, Macar halkının karar vereceğini söyledi.

    "ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLMALI"

    Orban, "Göç, yaşamımızın güvenliği ve Avrupa Hristiyan kültürü için tehlikelidir" ifadesini kullandı.

    Başbakan Borisov ise sığınmacıları barındıracak kampların AB’nin dışında ve kriz noktalarına yakın bölgelerde olması gerektiğini söyledi.
    Yasa dışı göçe karşı Avrupa'nın dış sınırlarını korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Borisov, "Türkiye ile anlaşma kesinlikle çalışabilir durumda olmalı." ifadesini kullandı.

    Borisov, savaşın ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini ifade etti. 

    Etiketler: macaraistan , ab , destek
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri