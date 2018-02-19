İki Avrupa ülkesinden Türkiye mesajı

Başbakan Orban, başkent Sofya'ya yaptığı bir günlük resmi ziyaret kapsamında, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Orban, yasa dışı göçe karşı Avrupa’nın dış sınırlarını korunmasının önemine dikkati çekti.

"DESTEKLİYORUZ"

Orban, "Yasa dışı göç konusundaki Avrupa Birliği-Türkiye anlaşmasını destekliyoruz. AB sınırının korunması için ilgili mutabakatların sağlanması şart." diye konuştu. Avrupa’ya ulaşan sığınmacıların kota bazında başka ülkelere yollanmasına kesinlikle karşı olduğunu kaydeden Orban, Macaristan’da kimlerin yaşayacağına, Macar halkının karar vereceğini söyledi.

"ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLMALI"

Orban, "Göç, yaşamımızın güvenliği ve Avrupa Hristiyan kültürü için tehlikelidir" ifadesini kullandı.

Başbakan Borisov ise sığınmacıları barındıracak kampların AB’nin dışında ve kriz noktalarına yakın bölgelerde olması gerektiğini söyledi.

Yasa dışı göçe karşı Avrupa'nın dış sınırlarını korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Borisov, "Türkiye ile anlaşma kesinlikle çalışabilir durumda olmalı." ifadesini kullandı.

Borisov, savaşın ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini ifade etti.