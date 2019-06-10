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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.06.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

IKBY'nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani göreve başladı

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IKBY'nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani göreve başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani, yemin ederek resmen göreve başladı.

Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, IKBY eski başkanı Mesut Barzani ile çok sayıda yetkili ve yabancı ülke misyon temsilcisi katıldı.

Yemin edip göreve başlayan Barzani, yeni kabinenin oluşturulması için yarın Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) başbakan adayı olan IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'ye görev verecek.

Neçirvan Barzani, geçen ayın sonunda parlamentoda düzenlenen olağan oturumda KDP, Goran (Değişim) Hareketi, Türkmen ve Hristiyan milletvekillerin desteğiyle 68 oyla IKBY başkanlığına seçilmişti. Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Yeni Nesil Hareketi ise oturuma katılmamıştı.

NEÇİRVAN BARZANİ KİMDİR?

Irak’ın Erbil kentine bağlı Barzan bölgesinde 1966 yılında doğan Neçirvan Barzani, 1975’te ailesiyle Irak’ı terk ederek İran’a sığındı. Barzani, 1984’te Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu .

Neçirvan Barzani, 1989'da Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin politbüro üyesi olarak siyasi hayatına başladı. Parti içindeki çalışmalarının ardından 1996’da Erbil Merkezli IKBY Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

KDP ve KYB merkezli iki idarenin birleşmesi sonucu Barzani, 2006'da IKBY Başbakanı olarak seçildi.

KDP'nin IKBY'deki seçimlerde birinci parti çıkması sebebiyle Neçirvan Barzani, bölgesel başkan seçilene kadar başbakan koltuğunda oturan isim oldu.

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