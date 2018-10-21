IKBY’deki seçimlerde KDP birinci oldu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan milletvekili seçiminin nihai sonuçlarına göre, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci parti oldu.
IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, KDP 45 sandalye kazanarak seçimin galibi oldu. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21 sandalye kazanarak ikinci parti oldu. Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY’de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 30 Eylül’de genel seçim için sandık başına gitmiş, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı. Seçime katılım oranı yüzde 57 olarak açıklanmıştı.
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