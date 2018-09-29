IKBY’de rötarlı sandık başı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriIKBY’de rötarlı sandık başı
GeriDünya IKBY’de rötarlı sandık başı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
ERBİL - AA
29.09.2018 - 23:42, Son Güncelleme:

IKBY’de rötarlı sandık başı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
IKBY’de rötarlı sandık başı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 3 milyonu aşkın seçmen, milletvekili seçimleri için bugün sandık başına gidiyor.

Irak’ta 12 Mayıs’taki genel seçimlerde şaibe iddiaları nedeniyle krize neden olan elektronik sistem, bu seçimlerde de kullanılacak ancak oy pusulaları yine elle sayılacak. Yüzde 30’luk kadın kotasının uygulandığı mecliste, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar oy kullanabilecek. IKBY’de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri, geçen sene meydana gelen siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle meclis tarafından bir yıl ertelenmişti.

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’tan büyük oranda temizlenmesinden sonra IKBY’de yapılacak ilk genel seçimlere; Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), İslami Toplum Partisi (Komel), Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizutnava) ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) gibi önde gelen partiler katılacak. Kamuoyu yoklamalarına göre, Erbil ve Duhok’ta güçlü tabana sahip eski IKBY Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki KDP, bu seçimlerde de oylarını koruyacak. 1992’den bu yana sandıktan birincilikle çıkan KDP, son seçimde 38 sandalye kazanarak, koalisyon hükümeti kurup, başbakanlık ve kritik bakanlıkları elinde tutmayı başarmıştı.

KYB VE GORAN

Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani’nin uzun süre liderliğini yaptığı ve Süleymaniye kentinin askeri, siyasi ve istihbarat birimlerini elinde tutan KYB, ikinciliği Goran hareketine kaptırmıştı. KYB, Goran’ın popülaritesinin azaldığı bir dönemde yeniden güç toplamayı umuyor.

BİLGİ NOTU
2017 Eylül ayında IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin tek taraflı olarak bağımsızlık referandumu düzenlemesi bölgede yeni bir krizi tetiklemişti. Irak ordusu IKBY’nin üzerine yürüyerek DEAŞ ile savaşta elde ettikleri başta Kerkük olmak üzere toprakları geri almıştı. Barzani de bir süre sonra yönetimden çekilmişti.

TÜRKMENLER OYLARINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYOR

IKBY’de dini ve etnik azınlıklar için ayrılan 11 kotadan Türkmenler 5, Hristiyanlar ise 6 ismi meclise gönderecek. Türkmenler arasında faaliyeti ve etnik kimliği sahiplenme bilinci konusunda en önde gelen partiler arasında Irak Türkmen Cephesi (ITC) bulunuyor. Türkmenler, son seçimlerde ITC’nin Erbil milletvekili adayı ve tanınan avukatlarından Aydın Maruf’u meclise göndermişti. AA muhabirine konuşan Maruf, bu seçimlerde tekrar aday olduğunu belirterek, milletvekili sayısını da ITC olarak Erbil’de 2’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. ITC’nin yanı sıra, seçimlerde Erbil Türkmen Listesi, Erbil Türkmen Koalisyonu ve Millet listesi de yer alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Köklü Türk-Alman dostluğunu perçinledik

Merkel’le kahvaltı

DEAŞ’a ABD desteği endişesi

ABD bu kavgaya kilitlendi