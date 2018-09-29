IKBY’de rötarlı sandık başı

Irak’ta 12 Mayıs’taki genel seçimlerde şaibe iddiaları nedeniyle krize neden olan elektronik sistem, bu seçimlerde de kullanılacak ancak oy pusulaları yine elle sayılacak. Yüzde 30’luk kadın kotasının uygulandığı mecliste, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar oy kullanabilecek. IKBY’de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri, geçen sene meydana gelen siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle meclis tarafından bir yıl ertelenmişti.

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’tan büyük oranda temizlenmesinden sonra IKBY’de yapılacak ilk genel seçimlere; Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), İslami Toplum Partisi (Komel), Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizutnava) ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) gibi önde gelen partiler katılacak. Kamuoyu yoklamalarına göre, Erbil ve Duhok’ta güçlü tabana sahip eski IKBY Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki KDP, bu seçimlerde de oylarını koruyacak. 1992’den bu yana sandıktan birincilikle çıkan KDP, son seçimde 38 sandalye kazanarak, koalisyon hükümeti kurup, başbakanlık ve kritik bakanlıkları elinde tutmayı başarmıştı.

KYB VE GORAN

Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani’nin uzun süre liderliğini yaptığı ve Süleymaniye kentinin askeri, siyasi ve istihbarat birimlerini elinde tutan KYB, ikinciliği Goran hareketine kaptırmıştı. KYB, Goran’ın popülaritesinin azaldığı bir dönemde yeniden güç toplamayı umuyor.

BİLGİ NOTU

2017 Eylül ayında IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin tek taraflı olarak bağımsızlık referandumu düzenlemesi bölgede yeni bir krizi tetiklemişti. Irak ordusu IKBY’nin üzerine yürüyerek DEAŞ ile savaşta elde ettikleri başta Kerkük olmak üzere toprakları geri almıştı. Barzani de bir süre sonra yönetimden çekilmişti.

TÜRKMENLER OYLARINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYOR



IKBY’de dini ve etnik azınlıklar için ayrılan 11 kotadan Türkmenler 5, Hristiyanlar ise 6 ismi meclise gönderecek. Türkmenler arasında faaliyeti ve etnik kimliği sahiplenme bilinci konusunda en önde gelen partiler arasında Irak Türkmen Cephesi (ITC) bulunuyor. Türkmenler, son seçimlerde ITC’nin Erbil milletvekili adayı ve tanınan avukatlarından Aydın Maruf’u meclise göndermişti. AA muhabirine konuşan Maruf, bu seçimlerde tekrar aday olduğunu belirterek, milletvekili sayısını da ITC olarak Erbil’de 2’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. ITC’nin yanı sıra, seçimlerde Erbil Türkmen Listesi, Erbil Türkmen Koalisyonu ve Millet listesi de yer alıyor.