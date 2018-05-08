IKBY'de milletvekili seçimleri 30 Eylül'de yapılacak
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, milletvekili genel seçimlerinin 30 Eylül'de yapılmasına karar verdiği belirtildi.
Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde yer alan habere göre Barzani, IKBY'deki 5'inci dönem milletvekilliği genel seçimlerinin 30 Eylül 2018'de yapılması kararı aldı.
AA muhabirine konuşan başbakanlık yetkilileri Barzani'nin seçim tarihi konusundaki kararını IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na ilettiğini doğrularken bu karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Normal şartlarda 1 Kasım 2017'de yapılması gereken IKBY'deki milletvekili genel seçimleri, "siyasi partilerin yeterli hazırlığı yapamaması ve 25 Eylül 2017'de gerçekleştirilen gayrimeşru referandum" nedeniyle yapılamamış ve IKBY Meclisi mevcut 4'üncü dönem milletvekillerinin görev süresini 8 ay uzatma kararı almıştı.
IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zirar, şubat ayında yaptığı açıklamada "bölgedeki seçimlerin eylül ayına ertelenmesi konusunda siyasi partilerin hemfikir olduğunu" belirtmişti.
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