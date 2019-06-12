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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.06.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

IKBY'de hükümeti kurma görevi Mesrur Barzani'ye verildi

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IKBY'de hükümeti kurma görevi Mesrur Barzani'ye verildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, hükümeti kurma görevini Mesrur Barzani'ye verdi.

Mesrur Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, dün bölgesel meclis tarafından oy çokluğuyla başbakan adayı gösterilen Mesrur Barzani'yi kabineyi kurmakla görevlendirdi.

IKBY'deki 111 sandalyeli mecliste dün 97 vekilin katılımıyla düzenlenen olağan oturumda yapılan oylamada, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) başbakan adayı Mesrur Barzani, 87 oy alarak yeni hükümeti kurmak için aday gösterilmişti.

Halihazırda IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarlığı görevini yürüten Mesrur Barzani'nin bir ay içinde hükümeti kurması gerekiyor.

MESRUR BARZANİ KİMDİR?

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani, Erbil'in Balekeyeti bölgesinde 1969'da doğdu.

Washington'daki Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden 1997'de mezun olan Mesrur Barzani, ardından aynı üniversitede barış ve kriz çözümü alanında yüksek lisansını tamamladı.

Siyaset hayatına 1999'da KDP politbüro üyesi olarak başlayan Mesrur Barzani, 2012 yılından bu yana bölgedeki istihbarat servisi olarak bilinen IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarlığı görevini yürütüyor.

KDP'nin güçlü olduğu Duhok kentinde Amerikan Kürdistan Üniversitesini kuran Mesrur Barzani, özellikle IKBY'de Kurmanci lehçesinin konuşulduğu Bahdinan olarak tabir edilen bölgede güçlü bir tabana sahip.

İstihbaratçı kimliğiyle tanınan ve görevi gereği kameraların önüne pek çıkmayan Mesrur, güvenlik dosyasını elinde bulundurmasından dolayı "KDP'nin kara kutusu" olarak da biliniyor.

Kürtçenin yanı sıra iyi derecede İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Barzani, 4 çocuk babasıdır.

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