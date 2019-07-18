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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.07.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu

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IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, Erbil'de bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği ve 2 Iraklının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma açılmasına karar verdi.

IKBY Meclisi Güvenlik ve İçişleri Komisyonu Üyesi Muhammed Said, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil'de dün yaşanan olayla ilgili kurulan komisyonun detaylı soruşturma yapacağını, ayrıca saldırının faillerinin yakalanması için emniyet güçlerince başlatılan soruşturma sürecini de takip edeceğini aktardı.     

Soruşturma sonucu elde edilecek bilgilerin en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını dile getiren Said, hem meclis hem de hükümetin amacının başta diplomatlar olmak üzere halkın can güvenliğiyle bölgenin istikrarını korumak olduğunu söyledi.     

Erbil'de dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.       

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