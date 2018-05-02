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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriIKBY İran'a açılan sınır kapılarını 8'e çıkarmak istiyor
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Dünya
AA
02.05.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

IKBY İran'a açılan sınır kapılarını 8'e çıkarmak istiyor

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IKBY İran'a açılan sınır kapılarını 8'e çıkarmak istiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, İran ile IKBY arasındaki mevcut 5 gayrı resmi geçiş noktasının resmileştirilmesini ve sınır üzerinde serbest ticari bölge kurulmasını istediklerini belirtti.

Erbil'de düzenlenen "IKBY ile İran arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi" konulu konferansa katılan Barzani, "İran ile aralarında birçok ortak nokta bulunduğunu ve daha fazla ikili dayanışma ile yardıma ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti.

"Irak ve İran arasındaki yıllık ticaret hacmi yaklaşık 6 milyar dolar ve bunun yüzde 25'i IKBY'ye yapılmaktadır." diyen Barzani, "IKBY, araç ithalinin yüzde 68'ini İran sınırları üzerinden gerçekleştiriyor. Aynı zamanda İran'ın 359 şirketi IKBY'de faaliyet gösteriyor. Bunun yanında İran'ın bölgede yaklaşık 135 fabrika ve imalathanesi bulunuyor." dedi.

"SERBEST TİCARİ BÖLGE OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin farklı bir boyut kazanması ve daha da güçlenmesi için farklı projelerinin olduğunu söyleyen Barzani, şunları kaydetti:
"Pervezhan Sınır Kapısı'nda serbest ticari bölge oluşturmak istiyoruz. Bunun için hükümetimiz gerekli somut adımları attı ve yer de ayrılmış durumda. Ancak Irak merkezi hükümetinin de gerekli adımları atması gerekiyor."
İran ile IKBY arasındaki mevcut uluslararası sınır kapısı sayısının 3 olduğu hatırlatan Barzani, "Ancak resmiyet kazandırılmayı bekleyen 5 geçiş noktası var. Söz konusu noktaların gümrük kapılarına dönüştürülmesi için çabalar sürüyor." diye konuştu.

IKBY, İRAN İÇİN ÖNEMLİ BİR TİCARET MERKEZİ

Öte yandan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari de konferansta yaptığı konuşmada IKBY'nin, ülkesi için önemli bir ticaret merkezi olduğunu ifade etti.
İran'ın hem Irak hem de IKBY ile olan siyasi ilişkilerinin iyi bir seviyede olduğunu ancak stratejik ticari ilişkilerin istenilen düzeye getirilmesi konusunda tarafların başarısız kaldığını dile getiren Şeriatmedari, "İran, Irak ve IKBY arasındaki bu kalkınmanın gerçekleşmesi için atılacak ilk adım, serbest ticari sisteme yönelmek olmalıdır." ifadesini kullandı

Konferansta, IKBY Başbakanı Barzani ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Şeriatmedari'nin yanı sıra Irak Endüstri ve Madeni Kaynaklar Bakanı Muhammed Şeyah el-Sudani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile IKBY'de ticari faaliyetlerini sürdüren İranlı iş adamları da hazır bulundu.

Erbil'de yarın da devam etmesi planlanan konferans, İran ile IKBY arasında serbest ticari bölge oluşturulması için yapılacak ön mutabakat zaptının
imzalanmasıyla sona erecek.

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