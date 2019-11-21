IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriIKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı
GeriDünya IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
21.11.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Dizeyi, "(Suriye krizinde YPG/PKK) PYD kendi başına hareket etti ve diğer Kürt partilerin bölgede faaliyet göstermesine müsaade etmedi." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Sefin Dizeyi, Suriye krizinde terör örgütü PKK'nın Suriye Kürtlerine etkisini empoze etmeye kalkışarak oradaki işlerin yönünü değiştirdiğini belirterek terör örgütü YPG/PKK'nın bu süreçte ABD tarafından bir güvenlik şirketi gibi kullanıldığını, işleri bitince de terk edildiklerini söyledi.

Dizeyi, Washington Enstitüsünün düzenlediği panelde değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de 2011’de olaylar çıkınca Kürt partilerine, "Bölgede Araplar, Keldaniler, Suryaniler, Türkmenler ve Ermeniler gibi birçok toplumun yaşadığını ve toplumlar arasında bir tür düşmanlığa yol açmamaları" tavsiyesinde bulunduklarını ifade eden Dizeyi, "Suriye’de olayların sonunda gerek rejim gerekse muhalifler olsun Kürtler olarak diyaloğunuz olacağı bir durum olsun dedik. Maalesef ki onları bir araya getirmek için Erbil ve Duhok’taki konferans çabaları başarılı olamadı. PYD kendi başına hareket etti ve diğer Kürt partilerin bölgede faaliyet göstermesine müsaade etmedi. YPG’nin istihdam ve silahlanması, DEAŞ’ın orada ortaya çıkışı onlara güçlü ve savaşan bir güç haline gelme fırsatı verdi." dedi.

"YPG bir güvenlik şirketi gibi kullanıldı"
ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'nın elindeki askeri gücü farkederek onları DEAŞ'a karşı desteklediğini belirten Dizeyi, örgütün bu süreçte 11 bin kayıp verdiğini ancak ABD'nin bölgeden çekilmesi ile buradaki diğer aktörlerin elinin güçlendiğini ve bu nedenle de PYD'nin planlarının başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.

Dizeyi, "Geriden bakacak olursanız, spesifik bir düşmana karşı YPG bir güvenlik şirketi gibi kullanıldı ve şimdi iş bitti. Ancak orada bir halk var, gelecekleri ve kaderleri var, ama şimdi her şey karmaşa içinde.” diye konuştu.

"YPG/PKK'yı bir güvenlik şirketi" olarak tanımlamasına ilişkin itiraz ve sorulara yanıt veren Dizeyi, "Bu ifadeyi Batılı bir kişiden duydum. Orada oldukça da etkili bir isimdi. İki yıl önce gelip ve bana gördüğüm kadarıyla işler bitince bunlar (YPG/PKK) terk edilecekler çünkü onlara güvenlik şirketi gibi muamele ediyorlar. Dolayısıyla bu ifade bana ait değil.” dedi.

"PKK etkisini Suriyeli Kürtlere yönelik kullanınca işler değişti"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı da değerlendiren Dizeyi, 2013'e kadar PYD'nin Türkiye ile ilişkisinin bulunduğunu ancak daha sonra işin içine PKK girince durumun farklılaştığını ifade etti.

Dizeyi, "PKK işin içine girip etkisini Suriye Kürtlerine yönelik kullanmaya başlayınca işler farklı bir yöne gitti. Dolayısıyla Türkiye’nin bakış açısından bakarsanız orada Suriye ile olan 910 kilometrelik sınırlarında tehlike ortaya çıkmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Dizeyi ayırca Türkiye'nin bölgede operasyon düzenlemesinden ziyade operasyonda kullanılan muhaliflerin kaygı konusu olduğunu belirtti.

YPG/PKK'nın rejimle görüşmesine de değinen Dizeyi, "PYD iki yıl önce rejime yanaşsaydı iyi bir anlaşma yapabilirdi ancak şu anda bundan emin değilim." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması durumunda IKYB ile petrol ticaretinin de etkilenebileceğini ve Türkiye ile bu alanda önemli bir iş birliği yaptıklarını aktaran Dizeyi, "Bu konuyu Dışişlerinde ve Kongrede gündeme getirdik. Türkiye’ye bir yaptırım yapılacaksa IKBY’nin durumunun dikkate alınmasını söyledik.” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle