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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.11.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

IKBY Başbakanı Barzani'den uluslararası topluma DEAŞ'a karşı destek çağrısı

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IKBY Başbakanı Barzani'den uluslararası topluma DEAŞ'a karşı destek çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Uluslararası toplum, DEAŞ ile mücadelede Irak ve IKBY'ye destek vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Barzani, Süleymaniye'nin Kulaco nahiyesinden dün gece DEAŞ ile girilen çatışmada 2 güvenlik görevlisinin ölümü ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Barzani, dünkü saldırının DEAŞ'ın tamamen yenilgiye uğramadığının işareti olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum, DEAŞ ile mücadelede Irak ve IKBY'ye destek vermeli ve terör örgütlerinin ortaya çıkma nedenleri ile faaliyetlerinin engellenmesi konusunda çalışması gerekir." ifadelerini kullandı.
Dün geç saatlerde Süleymaniye'nin Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde terör örgütü DEAŞ’ın ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi öldü, 4 kişi yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş, Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın
elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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