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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
10.07.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

IKBY Başbakanı Barzani'den ilk mesajında "ekonomi" vurgusu

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IKBY Başbakanı Barzani'den ilk mesajında "ekonomi" vurgusu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde bugün yapılan oylamada güvenoyu alarak resmen başbakanlık görevine başlayan Mesrur Barzani, hükümeti milyarlarca dolar borçla devraldıklarını ancak ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışacaklarını söyledi.

Meclis'te yemin ettikten sonra başbakan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında Barzani, yolsuzlukla mücadele, ekonomi ve Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunlara değindi.

Yolsuzlukla mücadelede hiçbir şekilde kimseye tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayan Barzani, "Halkın öncelikli talebi yolsuzlukla mücadele edilmesi. Benim de isteğim yolsuzlukla mücadele etmek ve reformlar gerçekleştirmek yönümde. Yolsuzluk korkunç bir alışkanlık oldu ancak kültür haline gelmedi. Yakın zamanda bu alışkanlık da gözle görünür biçimde azaltılacak." dedi .

Hükümeti milyarlarca dolar borçla devraldıklarını söyleyen Barzani, şunları kaydetti:

"Biriken bu borçlar arzu etmediğimiz bir durum değil. Bu borçların çoğu bütçeden payımızı göndermeyen Irak merkezi hükümetinin sorumluluğunda. Mevcut mali durum, kabineyi zorlayacak ancak çalışma programımız çerçevesinde bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız."

Bağdat ile Erbil arasında yaşanan sorunlara da değinen Barzani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin fiili olarak iyi niyet gösterdiğini ve iki tarafın da bu olumlu atmosferden yaralanması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu sorunların Anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğini yineleyen Barzani, yakın bir süre içinde Bağdat'ı ziyaret edeceğini kaydetti.

IKBY'nin 2014'ün başında Bağdat yönetiminden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi üzerine, dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki de Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçesini kesmişti.

Erbil yönetimi, bütçesinin kesilmesi, hemen ardından terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüş nedeniyle iç ve dış borçlanma yoluna gitmişti.

IKBY'nin başta petrol şirketleri olmak dış ve iç borçlarının toplamda 20 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

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