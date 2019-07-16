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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.07.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

IKBY Başbakanı Barzani'den Bağdat'a ilk resmi ziyaret

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IKBY Başbakanı Barzani'den Bağdat'a ilk resmi ziyaret

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Bağdat'a gelen IKBY'nin yeni başbakanı Barzani, başkentteki Selam Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.     

Görüşmede Salih, merkezi yönetim ile IKBY arasındaki tartışmalı tüm konuların Anayasa'ya bağlılık ve ulusal çıkarlar temelinde diyalog ile çözülmesi gerektiğini ifade etti.     

Salih ayrıca Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda siyasi taraflar arasındaki mutabakata güvendiklerini dile getirdi.     

IKBY Başbakanı Barzani de Bağdat ile "dostane ilişkilerin" güçlendirilmesi ve ortak çıkarların geliştirilmesinde Anayasa'ya bağlılık ve diyalog vurgusu yaptı.   Salih-Barzani görüşmesinde bölgesel konuların da ele alındığı aktarıldı.     

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 10 Temmuz'da IKBY Meclisi'nde yemin ederek göreve başlamıştı. Barzani, göreve geldikten 6 gün sonra ilk ziyaretini Bağdat'a gerçekleştirdi.     

Bağdat temasları kapsamında Barzani'nin, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve diğer siyasi yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.     

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