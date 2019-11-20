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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.11.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye'nin Sincar'daki hedefi PKK

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IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye'nin Sincar'daki hedefi PKK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'nin Sincar ilçesindeki hedefinin PKK terör örgütü olduğunu söyledi.

Barzani, Irak'ın Duhok kentindeki Amerikan Üniversitesinde düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik Konferansı"nda yaptığı konuşmada, terör örgütü DEAŞ ve PKK hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki PKK hedeflerine yönelik hava operasyonuna ilişkin bir soruya Barzani, "Türkiye'nin bölgeyi bombalamasını istemeyenlerin, Türkiye'ye de herhangi bir gerekçe vermemesi gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki hedefinin PKK olduğunu vurgulayan Barzani, "Bu insanlar (PKK) neden Sincar'da? En sonunda bunun bedelini ödeyen de Sincar halkı oluyor. Çünkü Sincar'ın dışından gelip orada olmaması gereken bazı unsurların varlığı nedeniyle bunlar yaşanıyor." ifadesini kullandı.
Terör örgütü DEAŞ'ın bölgede ciddi tehditler oluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Barzani, "DEAŞ bozguna uğratılmadı. DEAŞ toprak kaybetti ancak ideolojisi henüz ortadan kaldırılmadı." dedi.

Askeri mücadeleden daha fazlasının yapılması gerektiğini belirten Barzani, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de binlerce destekçisi ve sempatizanı bulunduğunu anlattı.

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