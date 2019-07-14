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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.07.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

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İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini görüşmek üzere 17 Temmuz Çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yayımlanan yazılı açıklamada, İİT'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezinde çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'ndeki Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışı başta olmak üzere İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin ele alınacağı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere ait mülklere el koyması, kenti Yahudileştirme politikası kapsamında onlarca evin yıkılması, bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesi ve Arap kimliğinin değiştirilmesi tehditleri gibi meselelerin tartışılacağı aktarıldı.

BURAK DUVARI'NA ÇIKAN TÜNELİN AÇILIŞI

İsrail makamları, bu ayın başında Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışını yapmıştı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

TÜNEL, "SHALEM" PROJESİNİN BİR PARÇASI

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud'un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler, "Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu" yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürürken İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

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