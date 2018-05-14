İİT'den BMGK'ye "İsrail'in saldırılarına müdahale" çağrısı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durması için müdahale çağrısında bulundu.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, BMGK'ye silahsız Filistin halkına karşı sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapılarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması için müdahale etmesi talep edildi.
Açıklamada, işgalci İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar kınandı ve tüm bu suçların sorumlusunun İsrail olduğu vurgulandı. Uluslararası toplumun Filistin davasına, uluslararası kanunlara ve Arap Barış Girişimi'ne uygun bir şekilde siyasi çözüm bulması gerektiği belirtildi.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.
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