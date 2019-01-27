İİT, saygı duyulan eşler yetiştirecek
İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde ‘Kadının İlerlemesi Teşkilatı’ kuruldu. Türkiye, merkezi Mısır’ın başkenti Kahire olacak bu örgütün kuruluş tüzüğünü, “Anayasası, kanunları ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olarak yorumlayıp uygulayacağı” çekincesiyle imzaladı.
KADINLARI GÜÇLENDİRECEK
Onay için Meclis’e gönderilen tüzüğün onaylanmasına ilişkin teklifin gerekçesinde, İİT’nin özellikle son yıllarda kadınlara yönelik birçok faaliyette bulunduğu, üye ülkelerdeki kadınların konumlarının güçlendirilmesini öncelikli hedefleri arasına koyduğu belirtildi. Gerekçede, bu teşkilatın üye ülkelerde kadınların güçlendirilmesi konusunda katkı sağlayacağının değerlendirildiği de vurgulandı.
Tüzükte ise örgütün kuruluş gerekçeleriyle ilgili, “İslam’ın kadınlara büyük saygı gösterdiğine ve kadınların refahı ve korunmasını amaçlarından biri halene getirdiğine inanarak”, “Kadınların ulusal toplumların siyasi ve sosyo-ekonomik kalkınmasında adalet ve fırsat eşitliği temelinde oynadıkları rolü kabul ederek” ve “Müslüman aleminde, hızla değişen, gelişen ve modernleşen bir dünyada kadınların, erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak yetiştirilmesi, eğitimi, öğretimi ve durumlarının iyileştirilmesinin rolünün önemini teyit ederek” değerlendirmeleri dikkat çekti.
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