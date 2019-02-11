İhvan lideri Bedii hakkındaki bir hapis cezası daha onandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİhvan lideri Bedii hakkındaki bir hapis cezası daha onandı
GeriDünya İhvan lideri Bedii hakkındaki bir hapis cezası daha onandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
11.02.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

İhvan lideri Bedii hakkındaki bir hapis cezası daha onandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İhvan lideri Bedii hakkındaki bir hapis cezası daha onandı

Mısır Yargıtayı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında, "yargıya hakaret" gerçekçesiyle verilen üçer yıllık hapis cezasını onadı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile 25 İhvan yetkilisi hakkında "Hapishaneler baskını" olarak da bilinen davanın duruşmasında, "yargıya hakaret" gerekçesiyle verilen 3 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Söz konusu cezaya çarptırılanlar arasında, İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci, Saad el-Ketatni ve davetçi Safvet Hicazi de bulunuyor.

Bu kararın, Bedii hakkında verilen beşinci nihai hüküm olduğu belirtildi.

İhvan lideri Bedii hakkındaki bir hapis cezası daha onandı

Kahire Ceza Mahkemesi, Kasım 2014'te, 2011 yılındaki hapishaneler baskını duruşmasında "yargıya hakaret" gerekçesiyle Bedii ve diğer sanıklara 3'er yıl hapis cezası vermişti.

"Hapishaneler baskını" olarak da bilinen davanın duruşmasında, hakim Şaban Şami'nin Mursi'ye "Sus" demesine diğer sanıklar tepki göstermişti. Bunun üzerine mahkeme söz konusu sanıklar hakkında yargıya hakaret davası açmıştı.

Ağustos 2013'te tutuklanan İhvan lideri aleyhine bugüne kadar Mısır'ın 8 ayrı kentinde 40'tan fazla dava açıldı. Bedii şimdiye kadar müebbet dahil çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması