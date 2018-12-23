İHA kaosunda iki gözaltı
İngiltere’nin ikinci en büyük havalimanı Gatwick’te çarşamba gününden itibaren yaşanan İHA kaosuyla ilişkili olduğu düşünülen 47 yaşındaki bir erkekle 54 yaşındaki bir kadın, havalimanına 10 km mesafedeki Crawley’de gözaltına alındı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheliler, polis tarafından bulunduklarında motosikletliydi ve yüksek reflektörlü yeleklerle telaş içinde İHA’larını topluyordu. Noel öncesi, çarşamba gününden cuma sabahına kadar 36 saat boyunca Gatwick kapalı kalmıştı. Önceki gün de bazı ihlaller yaşandıktan sonra dün uçuşlar normal bir şekilde devam etmeye başladı. Ancak yolculara yine de olası bir gecikme ya da iptale karşı hazır olmaları uyarısı da yapıldı.
Şüphelilere ne şekilde ulaşıldığı tam olarak açıklanmadı, ancak İHA tespitinde İsrail üretimi ‘Drone Dome’ sisteminin kullanıldığı bilgisi verildi. Söz konusu sistem kullandığı radarla civardaki İHA’ların tespitini yapabiliyor, İHA ile operatörü arasındaki sinyali bozarak cihazı kontrol etmeyi sağlıyor, böylece İHA’nın inişi yetkililer tarafından yapılabiliyor. Sussex Polisi soruşturmanın halen sürdüğünü açıkladı.
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