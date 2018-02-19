İHA enkazına ‘sirk’ cevabı

ALMANYA’nın Münih kentinde düzenlenen 54’üncü Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın son gününe İsrail ile İran atışması damgasını vurdu. İsrail, 10 Şubat’ta hava sahasını ihlal eden İran’a ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu açıklamıştı. İran ise bunun İsrail’in ‘saçma bir iddiası’ olduğunu ifade etmişti. İsrail ile İran arasındaki gerilim Münih’te bu kez diplomasi arenasında ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kürsüdeki konuşmasında Tahran’a yüklendi. Netanyahu’nun konuşmasındaki en dikkat çekici an ise yanında getirdiği ve İran’ın İHA’sına ait olduğunu söylediği bir parçayı göstermesi oldu. Netanyahu, “İran, bizim hava sahamıza insansız hava aracını gönderip insanlarımızı tehdit ettiğini reddediyor. İşte bu, İran İHA’sından bir parça. Bu, onu vurmamızın ardından ondan geriye kalan. Buraya getirdim, siz de görebilirsiniz. Sayın (İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad) Zarif, bunu tanıdınız mı? Tanımanız gerekir. Sizin” dedi. Netanyahu’nun bu sözleri üzerine salonda gülüşmeler oldu. Zarif’e “İran’ın tiranlarına bir mesaj götürebilirsiniz” diye seslenen Netanyahu, “İsrail’in kararlılığını test etmeyin” dedi.

ZARİF YANIT VERDİ

İran Dışişleri Bakanı Zarif, kendi konuşmasında Netanyahu’ya cevap verdi. Zarif, salondakilere “Karikatürvari bir sirk gösterisinin izleyicisiydiniz. Bu, aslında bir cevap verilme şerefini bile haketmiyor” diye konuştu. İsrail’in ‘neredeyse her gün Suriye hava sahasını ihlal ettiğini’ söyleyen Zarif, “İsrail, kendi stratejik hatalarından ötürü başkalarını suçlamak için bu karikatürvari görüntüleri yaratmaya çalışıyor ya da belki ülke içinde yaşadıkları krizi savuşturmaya çalışıyorlardır” dedi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Netanyahu’nun konferansta İHA parçasını göstermesi akıllara 2012’deki BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı getirdi. Netanyahu, orada da İran’ın nükleer silah elde etmeye yaklaştığı yönündeki iddiasını kartona çizilmiş bir bomba şekli üzerinden anlatmıştı. Netanyahu’nun BM’deki o konuşması da dünya gündeminde yer almıştı.