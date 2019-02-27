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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.02.2019 - 00:59, Son Güncelleme:

İğrenç iddia! ABD gözaltında tutulan binlerce çocuğa cinsel taciz

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İğrenç iddia! ABD gözaltında tutulan binlerce çocuğa cinsel taciz

ABD'de ailelerinden ayrı olarak gözaltında tutulan binlerce göçmen çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Kongre üyesi Deutch, “Bu davranış gerçekten aşağılık ve iğrenç. Bu olay, HHS’in bu iddialar üzerine neler yaptığı ve bu (göçmen çocukların tutulduğu) merkezlerde neler olup bittiği hakkında cevap vermesi gereken soruların başlangıcıdır.” ifadelerini kullandı.

Axios internet haber portalının Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ted Deutch’ın ofisinden edindiğini açıkladığı ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi (HHS) belgelerine göre, son 4 yılda aileleri tarafından refakat edilmeyen gözaltındaki binlerce göçmen çocuğun cinsel tacize uğradığı belirtildi.

Belgelerde, Ekim 2014-Temmuz 2018 arasında HHS’ye bağlı Mülteci Yerleştirme Ofisi’ne 4 bin 556, ABD Adalet Bakanlığına da bin 303 cinsel tacizle ilgili şikayet yapıldığı kaydedildi.

Şikayetlerde, gözaltı merkezlerinde göçmen çocuk ve gençlere yetişkin personel tarafından pornografik videolar gösterme ve cinsel organlarına zorla dokunma gibi suçlamaların yer aldığı ifade edildi.

Kongre üyesi Deutch, “Bu davranış gerçekten aşağılık ve iğrenç. Bu olay, HHS’in bu iddialar üzerine neler yaptığı ve bu (göçmen çocukların tutulduğu) merkezlerde neler olup bittiği hakkında cevap vermesi gereken soruların başlangıcıdır.” ifadelerini kullandı.

HHS Sözcüsü Caitlin Oakley de iddialar üzerine yaptığı açıklamada refakatsiz yabancı çocuk programı uygulamasında küçüklerin güvenliğinin en büyük endişeleri olduğunu belirterek, “Bunlar, zor şartlar altındaki savunmasız çocuklar ve Mülteci Yerleştirme Ofisi her bir çocuğa azami özen gösterilerek davranılması gerektiği sorumluluğunu biliyor. Herhangi bir suistimal, cinsel istismar veya ihmal iddiası ciddiye alınarak soruşturma ve yanıt vermek için hızla hareket edilmektedir.” dedi.

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