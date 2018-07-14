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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İHA
14.07.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

'İğrenç birisi'

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'İğrenç birisi'

İskoçya'nın ulusal gazetesi 'The Scotsman' İngiltere’yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump’ı “iğrenç birisi” olarak nitelendirdi.

İskoçya’da ulusal yayın yapan The Scotsman gazetesi, İngiltere'yi ziyaret eden Donald Trump için “Korkunç bir insan ve iğrenç birisi” başlığını attı. Yayınlanan tam sayfa haberde Trump göçmenler hakkındaki söylemleri, kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarına kadar birçok söylemleriyle eleştirildi.

Gazete, "İngiltere'ye daha sonra gelmesi beklenen Trump için o bir ırkçı, bir seri yalancı ve cinsel tacizci, yanlış bir şekilde insanları inançlarından ötürü eleştiren ve ırkçılığıyla övünen biri" diye yazdı.

The Scotsman Gazetesi, Trump'ın ABD milli marşının çalınması sırasında polis vahşetine karşı NFL protestolarına yönelik saldırılarına da karşı çıktı. Gazete, Virginia'daki Charlottesville'deki Neo-Nazi şiddetine yaptığı insanlık dışı açıklamalarını ve eski Başkan Barack Obama'nın doğum yeri Kenya’ya ilişkin yaptığı yorumları da eleştirdi. Ayrıca medyaya yönelik "sahte haberler" üretiyorlar eleştirilerini kınadı.

Gazete Trump'ın en sevdiği etkinliklerden biri de 'sahte haberler' diye haykırdığını yazdı. Ancak, Washington Post ve New York Times’ın, Başkan Donald Trump’ın günde kaç kez yalan söylediğini aynı zamanda sayısız yalanlarının kesin bir listesini hazırladığını duyurdu.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın annesinin doğma büyüme İskoçyalı olduğunu, ancak Trump’a olan kin ve nefretin ülkede her geçen gün arttığını okuyucularına aktardı.

İngiltere’den sonra İskoçyalılar da Trump’ı protesto gösterileri ile karşılamaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde bu hafta sonu İskoçya'nın Güney Ayrshire bölgesindeki Trump Turnberry golf tesisini ziyaret etmeye hazırlanıyor. Binlerce gösterici cuma günüden başlayarak İskoçya'nın en büyük şehri olan Glasgow’a akın ettiklerini ve Trump’a karşı büyük bir protesto gösterilerinin planlandığını duyurdu.

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