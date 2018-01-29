İğrenç anne işte bu yüzden ele geçmemiş

SÜDDEUTSCHE gazetesinin haberine göre Almanya’nın Freiburg kentinde yaşayan Berrin T. ile sevgilisi Christian L., oğlu için anlaştığı sapıklara genellikle tren istasyonunda randevu verdi. Yakalanmamak için de buluşmadan saatler öncesinde randevu yerine gitti. Böylece anlaştığı kişinin polis olup olmadığını kontrol ediyordu.

Habere göre küçük kurbanı internet üzerinde Christian L. pazarlıyordu. Christian L. bu amaçla özel bir internet sayfası kurdu. Müşterilerle önce yazışan Christian L., bunların pedofil olup olmadıklarını anlamak için ikinci aşamada küçük çocuklara ilişkin porno film ve çıplak fotoğraflar gönderiyordu. Yazışanların film ve fotoğraflara ilgi göstermesi üzerine bu kez küçük çocuğu pazarlıyordu.

Sapıklar, cinsel saldırı sırasında küçük çocuğu susturmak için bazen para, bazen de hediyeler veriyordu.