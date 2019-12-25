İdlibliler Suriye tarafında tutuluyor: 215 bin insan sınıra yığıldı

Rusya destekli Esad rejiminin İdlib’in güneydoğusuna saldırılarını arttırması nedeniyle kasım ayından bu yana 215 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere ve terörden arındırılan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerine göç etti. Suriyelilerin Türkiye’ye girmesine izin verilmezken buradaki kamplara yerleştiriliyor ya da kendi imkânlarıyla çadır kuruyorlar.

İç savaştan önce 1.5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib vilayetinin nüfusu, Esad rejiminin saldırılarıyla muhalif güçlerin topraklarını kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaşmıştı. Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib’de ateşkes kararına rağmen Rusya ve rejim bombardımanı son günlerde şiddetlendi. İdlib’in güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerine savaş uçaklarıyla yapılan bombardıman nedeniyle her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, binlerce kişi de yollara düşmek zorunda kaldı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, saldırılar nedeniyle son 2 günde en az 10 bin sivilin daha sınıra doğru göç ettiğini söyledi. Sayı kasım ayı başından beri 215 bini buldu.

ÇADIR KURUYORLAR

Türkiye sınırına yakın yerlere göç eden Suriyeliler, uzun araç konvoyları oluşturdu. Araçlarına yükledikleri eşyaları ve hayvanlarıyla sivillerin büyük bir çoğunluğu Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekâtıyla terörden arındırılan bölgeye göç ederken, bazıları da Türkiye sınırına yakın arazilerde çadır kurmaya başladı. Yağmurlu ve soğuk kış günlerinde çaresiz kalan sivillere Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Diyanet Vakfı yaşam, hijyen ve çadır yardımında bulunuyor.

SAVAŞTAN BIKTIK

Bombardıman nedeniyle Halep kırsalında yaşadıkları köyü ailesiyle birlikte terk eden ve Afrin’e doğru hareket eden Ahmad Bekru, “Çocuklarımızı bombalardan kaçırdık. Çocuklarımızın suçu nedir? Acılardan ve savaştan artık yorulduk, bıktık. Ne olur sesimizi duysunlar” diye konuştu.

‘SALDIRILARIN 24 SAAT İÇİNDE DURMASINI BEKLİYORUZ’

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esad rejiminin İdlib’teki saldırılarına ilişkin, “Son haftalarda İdlib’te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Bu konuda Rusya tarafına net bir mesaj verdik. Moskova’daki heyetimize 24 saat içinde rejim saldırılarının durdurulması çabasında olacaklarını ifade ettiler. Saldırıların durması ve yeni bir ateşkes bekliyoruz. Aksi halde Türkiye’ye yönelik göç dalgası ortaya çıkacaktır” dedi.

Libya’daki duruma da değinen Kalın, siyasi çözüm çabalarına işaret ederek, “BM çatısı altında Berlin süreci devam ediyor. Ocak ayında yapılacak liderler zirvesine Cumhurbaşkanımızın da katılması öngörülüyor” diye konuştu. Kalın ayrıca Libya konusunda tezkere ihtiyacı doğabileceğini söyledi. (ANKARA)