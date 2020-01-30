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Dünya
DHA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 19:19,Son Güncelleme:/

İdlib’in güneyindeki Erihada hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

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İdlib’in güneyindeki Erihada hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

Suriye'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti.

İdlib’in güneyindeki Erihada hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

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