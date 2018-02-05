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    İdlib’e yoğun bombardıman

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 01:13 | Son Güncelleme:

    Suriye’de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan bölgelere yönelik hava saldırılarında son iki gündür en az 24 kişi hayatını kaybetti.

    Han es-Sübül ve Masaran köylerine önceki akşam düzenlenen saldırılarda 16 sivil yaşamını yitirdi. Dün akşam saatlerindeki saldırılarda ise Kefrenbil ilçesi ve yine Masaran köyünde 8 sivil hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda saldırıların yoğunlaştığını belirtti. Yusuf, “Beşar Esad rejiminin Han es-Sübül köyüne önceki akşam düzenlediği varil bombalı saldırıda dokuz, Masaran köyüne düzenlediği saldırıda da aynı aileden yedi sivil hayatını kaybetti” dedi. Öte yandan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İdlib’in güneydoğusunda yer alan Serakib’te rejim bombardımanının olduğunu belirterek, bu bölgeden 30-35 bin kişilik göç ihtimali olduğunu bildirdi. AA’ya konuşan Kınık, “Bu yüzden o bölgede 108 ve 44 dönümlük iki tane kamp alanımız var. Bu arazilerin tahsislerini aldık. Bu alan İdlib içerisinde. AFAD ile birlikte çalışmalarımıza başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

     

    PİLOTUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

    İdlib’e yoğun bombardıman

    Suriye’de önceki gün İdlib vilayetinde terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) tarafından düşürülen Rus SU-25 savaş uçağında hayatını kaybeden pilotun adı da ortaya çıktı. Rus askeri kaynaklara dayanan “Novaya Gazeta” gazetesi, hayatını kaybeden pilotun bir dönem Ukrayna ordusunda görev yapan ve bu ülkedeki hükümet değişikliğinden sonra Rusya’ya giden Binbaşı Roman Filipov olduğunu açıkladı. Öte yandan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Güvenlik Komitesi, Suriye’deki Rus komutanlığının uçağın düştüğü yere komandolar gönderdiğini bildirdi. - Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA

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    Etiketler: gazetehaberleri , idlib , pilot
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