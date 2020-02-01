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Dünya
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2020 - 17:05,Son Güncelleme:/

İdlib’e saldırılarda, Ocak ayında 188 sivil yaşamını yitirdi

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İdlib’e saldırılarda, Ocak ayında 188 sivil yaşamını yitirdi

SURİYE’de, Esed rejimi ve rejime destek veren gruplar tarafından İdlib ve kırsalına yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, bu yılın Ocak ayında 188 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, rejim ve destekçileri tarafından İdlib ve kırsalına yönelik saldırıların devam ettiğini, bu saldırılar sonucu aralarında 64’ü aşkın çocuğun da bulunduğu 188 sivilin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretlilerden kişilerin de bulunduğunu belirtti.

BİNALAR DA AĞIR HASAR GÖRDÜ

Ocak ayı içerisindeki saldırılarda, 7 çadır kent, 11 sağlık tesisi, 28 okul, 9 pazar yeri, 4 fırın, 19  ibadethane, 5 sivil savunma merkezi, su ve elektrik santrallerinin de bombalanan alanlar arasında olduğunu belirten yerel kaynaklar, saldırılar nedeniyle sivillerin yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

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