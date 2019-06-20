İdlib'e hava saldırısı: Çok sayıda ölü var
Esed rejiminin hava saldırılarında 3'ü saldırı mahaline ulaşmaya çalışan ambulans görevlisi toplam 7 sivil yaşamını yitirdi.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 7 sivil öldü.
Esed rejimi ve Rusya, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki Maaratinuman ilçesi, El Mastume, Hiş, Marrethırme ve El Habit köyleri ile Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ilçesi, Arbain beldesi, Cubbeyn ve Tel Meleh köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Hiş köyündeki saldırı mahaline ulaşmaya çalıştıkları sırada rejimin İdlib'in Marrettinnuman ilçesi civarında hedef aldığı bir ambulans aracındaki 3 görevli hayatını kaybetti.
Ambulansın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Ayrıca hava saldırılarında Hiş köyünde 3, Mastume köyünde de 1 sivil yaşamını yitirdi.
Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle