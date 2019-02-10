İdlib’e Halep’ten tank kuşatması
Çatışmazlık bölgesi İdlib’in güney kesimlerini yoğun bombardımana tututan rejim güçleri, dünden itibaren bölgeyi Halep kırsalından da kuşatmaya başladı.
Suriye’deki iç savaş gelişmelerini anlık duyuran internet sitelerinin verdiği bu haber, bölgedeki yerel muhalif kaynaklar tarafından da doğrulandı. Yerel kaynaklar, rejimin seçkin birliği Cumhuriyet Muhafızlarına ait tank birliklerinin İdlib’in kuzey doğusuna denk gelen Halep kırsalında (Halep’in batısı) konuşlanmaya başladığı bilgisini verdi.
EKİLİ TARLALARI VURUYORLAR
Bölgeye yerleşen tanklar arasında zırhları modernize edilmiş Rus yapımı T-72’lerin de bulunduğu bildirildi.
Rejim güçleri, El Kaide bağlantılı radikal terör örgütü Heyet Tahrir Üş Şam’ın (HTŞ) büyük oranda kontrolü elinde bulundurduğu gerekçesiyle İdlib’in güneyini dün de vurmaya devam etti. Telmenes, Tel Sayyad ve en güneyde Zakah köyleri Suriye topçusunun hedefi olurken, yerel kaynaklar sivillerden ölen ve yaralanan olduğunu söyledi. Aynı kaynaklar, Cercenaz ve Maar Şamşah köyleri arasında bulunan ekili arazilerin de rejim tarafından bilinçli olarak vurulduğu bilgisini paylaştı. Halkın ana gıdası haline gelen ekmeğin yapıldığı fırınları vurup yıkan Suriye topçusunun uzun süreden beri gıda kıtlığı yaşanması ve bölge halkının göçe zorlanması amacıyla birçok bölgede ekili tarlaları hedef aldığı belirtildi. ◊
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