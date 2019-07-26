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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İdlib’e bomba yağıyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
İdlib’e bomba yağıyor

Türkiye’nin ve başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların uyarıları ve endişe içerikli açıklamalarına rağmen Rusya ve rejim güçleri İdlib vilayetini havadan ve karadan vurmaya devam ediyor

Rusya ve rejim güçlerinin İdlib merkezinin güneyindeki Maarat el Numan, Kefrenbil, Keferruma, Latamine, Morik, Latmin, Der Sünbül, Temaniye, Sermaniye, Lahaya ve Hevice bölgeleri ile Halep’in güney batısında El Etarib’e savaş uçaklarıyla düzenlediği hava saldırılarında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

KUZEYE DE YAYILIYOR

Yerel muhalif kaynaklar, saldırıların çoğunlukla İdlib’in güneyine yapıldığını ancak bir süreden beri kuzey ve kuzeydoğu kesimlerin de hedef olmaya başladığı bilgisini verdi. Saldırıların kuzeye doğru yayılması halinde sivil halkın Türkiye’ye ve Zeytin Dalı harekât bölgesine kaçmaktan başka çaresi kalmayacağını vurgulayan aynı kaynaklar, rejimin garantörü Rusya ve İran’a daha fazla baskı yapılmasını istiyorlar. Rusya ve rejimin Maarat el Numan ve Serakib’de pazar yerlerine hafta başında gerçekleştirdiği saldırılarda 50 sivil yaşamını yitirmişti. Pazartesinden bu yana İdlib’de hayatını kaybeden sivil sayısının 80’i bulduğu, bu sayının daha da artmasından endişe edildiği belirtildi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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