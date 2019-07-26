İdlib’e bomba yağıyor
Türkiye’nin ve başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların uyarıları ve endişe içerikli açıklamalarına rağmen Rusya ve rejim güçleri İdlib vilayetini havadan ve karadan vurmaya devam ediyor
Rusya ve rejim güçlerinin İdlib merkezinin güneyindeki Maarat el Numan, Kefrenbil, Keferruma, Latamine, Morik, Latmin, Der Sünbül, Temaniye, Sermaniye, Lahaya ve Hevice bölgeleri ile Halep’in güney batısında El Etarib’e savaş uçaklarıyla düzenlediği hava saldırılarında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
KUZEYE DE YAYILIYOR
Yerel muhalif kaynaklar, saldırıların çoğunlukla İdlib’in güneyine yapıldığını ancak bir süreden beri kuzey ve kuzeydoğu kesimlerin de hedef olmaya başladığı bilgisini verdi. Saldırıların kuzeye doğru yayılması halinde sivil halkın Türkiye’ye ve Zeytin Dalı harekât bölgesine kaçmaktan başka çaresi kalmayacağını vurgulayan aynı kaynaklar, rejimin garantörü Rusya ve İran’a daha fazla baskı yapılmasını istiyorlar. Rusya ve rejimin Maarat el Numan ve Serakib’de pazar yerlerine hafta başında gerçekleştirdiği saldırılarda 50 sivil yaşamını yitirmişti. Pazartesinden bu yana İdlib’de hayatını kaybeden sivil sayısının 80’i bulduğu, bu sayının daha da artmasından endişe edildiği belirtildi.
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