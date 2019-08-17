İdlib’e Afrin’den takviye iddiası
ESAD rejimine bağlı birlikler Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de 2017 yılında kimyasal saldırı düzenledikleri Han Şeyhun’a yönelik baskıyı arttırırken muhaliflerin de Suriye’nin Afrin bölgesinden İdlib’e takviye yaptığı belirtildi.
AlmasdarNews haber sitesinde yer alan habere göre, muhaliflerin Ulusal Kurtuluş Cephesi, müttefik güçlere destek olmak için Halep’in Afrin bölgesinden İdlib ve Hama cephesine takviye yaptığını duyurdu. Esad rejimi son günlerde Hama’nın kuzeyi ile İdlib’in güneyinde ilerleme kaydetmişti. Şimdi muhaliflerin karşı saldırıya geçtiği belirtiliyor. Han Şeyhun halen, terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu öne sürülen Heyet Tahrir eş Şam’ın (HTŞ) elinde bulunuyor. Han Şeyhun, Esad rejiminin elinde bulunan Halep ile Şam otoyolu üzerinde yer alıyor. Rejimin Han Şeyhun’u ele geçirmesi halinde lojistik anlamda ulaşım kolaylığı sağlayacağı belirtiliyor.
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