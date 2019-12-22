İdlib’den göç edenler Türkiye’ye alınmayacak

Yetkililer, kasım ayı başından beri İdlib’in güneyinden sınıra doğru gelmek zorunda kalan sivil sayısının 180 bini bulduğunu, saldırıların sürmesi halinde bu sayının artmaya devam edeceği bilgisini verdi. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yerinden edilen sivillere ilişkin çalışma yapan Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj ise saldırılar nedeniyle sadece son 5 günde 80 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını iddia etti.

KAMPLAR GENİŞLETİLİYOR

Sınır hattına yığılan Suriyelilerin Türkiye’ye alınmalarının ise söz konusu olmadığı bildirildi. Kızılay, AFAD ve diğer sosyal yardım kuruluşlarının Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kampları genişletme faaliyetlerinin devam ettiği, yeni gelen göçmenlerin de buralara yerleştirilmeye başlandığı belirtildi. Birçok sivilin de İdlib’in kuzeyinde özellikle Afrin’e yakın yerlerde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara derme çatma çadırlar kurarak geçici olarak yerleştiği, yakın akrabaları bulunanların da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine gittiği öğrenildi. Güneydeki Maarat El Numan ve Serakib ilçelerine yoğun saldırı düzenleyen rejim güçlerinin bu bölgenin kırsalındaki Um Celal, Rebiya, Hıreybe, Şaarat el Acaiz ve Um Tüveyne, Han Sebil, El Katfa ve El Rafa’da tamamen kontrolü sağladığı bildirildi.