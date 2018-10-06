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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
06.10.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

İdlib'deki Türkmenler yardım eli bekliyor

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İdlib'deki Türkmenler yardım eli bekliyor

Suriye'deki Esed rejiminin saldırılar sebebiyle zorla yerinden edilen Türkmen aileler, Türkiye'nin İdlib'de kurduğu güvenlik şemsiyesi altına sığındı.

Humuslu Türkmenler, Beşşar Esed rejiminin kara ve hava saldırılarından kaçmak için mayıs ayındaki zorunlu göçlerle İdlib'e geldi.

Türkmenler, altyapının olmadığı, derme çatma bir çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor.

74 yaşındaki Fevziye Osman, kampta yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlattı.

Osman, "Hayat çok zor. Ölüm, bu hayattan kolay. Cami yok. Kıbleyi bilmiyorum. Bundan daha zor bir hayat olur mu bilmiyorum?" dedi.

Çocukları için endişelendiğini dile getiren Osman, "Evimizi, malımızı, yerimizi, yiğitlerimiz bırakıp çıktık. Bir oğlum vardı. Öldü. Gelinim gitti. Gözlerim gitti. Hiç göremiyorum. Yine de Allah’tan gelen her şey güzeldir. " ifadelerini kullandı.

Bir diğer Humuslu Fatma Osman da üç yıl önce Esed rejiminin saldırısında kocasını kaybettiğini söyledi.

8 çocuklu Fatma, "Çadırımın koruması yok. Kışın nasıl geçeceğini bilmiyorum, korkuyorum. Çok soğuk olur buralar. Ne soba ne yakıt var. Düzgün şeklide su bile yok." diye konuştu.

Fatma, şöyle devam etti:

"Önümüze ne gelirse, kim bize bir şeyler dağıtırsa yeriz. Yoksa yiyeceğimiz yok. Eti çok uzun zamandır yemedik. Çocuklar isterler. Onlara 'Yarın' derim. Nereden getireceğim? Humus'tan çıkmadan kocamın mezarını ziyaret edemedim. Çocuklar gitmek istedi ama bombardıman nedeniyle babalarının kabrine götüremedim."

"BURADA 55 TÜRKMEN AİLE YAŞIYOR"

Bir diğer Humuslu Türkmen İmad Nebhan da rejimin kendilerini zorla yerlerinden ettiğini söyledi.

Nebhan, "Burada 55 Türkmen aile yaşıyor. Branda yok. Kış geliyor. Yağmur yağınca bütün kamp su içinde kalacak. Burada çile çok. Arkamızda, evlerimizi, şehitleri, çocukları ve dul kadınları bıraktık geldik." dedi.

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