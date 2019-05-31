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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.05.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

İdlib'deki sivillerden Avrupa'ya "Sınırları açın" çağrısı

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İdlib'deki sivillerden Avrupa'ya "Sınırları açın" çağrısı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve müttefikleri Rusya ile İran'ın sivil yerleşimlere saldırılarından kaçarak İdlib ilinin Türkiye sınırına sığınan siviller, düzenledikleri gösteri ile Avrupa'yı protesto etti. Protestocular, "Ya katliamları durdurun ya da sınırlar açın" ifadelerinin bulunduğu Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizler taşıdı.

Esed rejimi ve destekçileri Rusya ile İran'ın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimleri hedef almasının ardından İdlib ilinin Türkiye sınırına sığınan siviller, cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenledi.

Türkiye sınırındaki Atma kamplar bölgesinde, "Sınırları Aşmak" adı altında bir araya gelen protestocular, "Ya katliamları durdurun ya da sınırlar açın", "Avrupa göçü engelliyor, ölüme müsaade ediyor", "Çocuklarımızın ölümünde Avrupa da ortaktır", "Sınırları açın" ifadelerinin bulunduğu Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizler taşıdı.

Bölge halkı ayrıca, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin ve bombalanan bölgelerin fotoğraflarını taşıyarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"MİLYONLARCA SURİYELİ OLARAK AVRUPA'YA GİDEBİLİRİZ"

Protestoya katılanlardan Hemşir Dulama Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün küçük bir alanda bombardıman altında kalıp sıkışmış Suriyeliler olarak protesto düzenliyoruz ve tüm dünyaya 'bu sınırları kırmak için o güce sahibiz' mesajını iletmek istiyoruz. Uluslararası toplumun ve özellikle Avrupa'nın sessizliği, İdlib'de yeni bir holokost yaşanmasına neden oluyor." dedi.

İdlibdeki sivillerden Avrupaya Sınırları açın çağrısı

Ali, Avrupa'da her gün insanlık, adalet ve eşitlik gibi kavramlardan bahsedildiğini ancak öte yandan her gün onlarca sivilin İdlib'de hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Milyonlarca Suriyeli olarak Avrupa'ya gidebiliriz. Güvende yaşamak bizim de hakkımızdır. Ama ülkemiz Suriye'yi seviyoruz. 50 yıl sonra Suriye'de olan katliamlardan özür dilemenizi istemiyoruz." diye konuştu.

Avrupa'ya mesajları ulaşana kadar gösterilerine devam edeceklerini kaydeden Ali, "Gösterilerin hedefi hiçbir zaman Türkiye değil. Konumumuz nedeniyle protestoyu sınırın civarında yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ATEŞKES ÇABALARINA DESTEK" ÇAĞRISI

Ubeyde Dendüş ise uluslararası toplumdan İdlib'de akan "kan şelalesini" durdurmaları için harekete geçmelerini istedi.

Dendüş, "Yüzlerce kadın ve çocuk, bombardımandan kaçarak zeytin ağaçları altında kalıyor. Büyük bir insan dramıdır. Batı'yı, Türkiye'nin ateşkesi (İdlib ateşkesi) sağlamak için harcadığı çabaya destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Ahlam Raşit de saldırıların altında yaşamak zorunda kalan Suriyeliler olarak barışçıl gösteri düzenlediklerini söyleyerek, "Biz hiçbir zaman savaş taraftarı olmadık, terörist de değiliz." dedi. 

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