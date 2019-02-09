İdlib’de yıkım

SURİYE’de rejim güçleri, çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyine son dönemin en yoğun saldırısını başlattı. Yerel kaynaklar, özellikle son iki gündür tank ve top atışları sonucu İdlib’in güneyinde en büyük yerleşim yeri olan Maraat el Numan’a bağlı başta Cercenaz olmak üzere birçok belde ve köyün yerle bir olduğunu duyurdu. En güneyde Latamina’yı da hedef alan saldırılar nedeniyle İdlib’in güneyinden Türkiye sınır hattına doğru göç başladığı bildirildi.

ROKETLİ SALDIRI

Esad güçlerinin saldırılarını, Rusya’nın Türkiye’nin İdlib’deki çabalarının yeterli olmadığını belirtip yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapmasından sonra yoğunlaştırması dikkat çekti. İdlib’in güneybatısındaki Cisr el Şuğur beldesinin kırsal alanları da rejim güçlerinin roketli saldırısına hedef olurken, güney uçta Latamina, Kafr Zayta ve Hişh, Hama kırsalından yapılan top atışlarıyla vuruldu. Latamina bölgesinde muhalif güçlerin rejim birliklerine karşı koymaya çalıştığı ancak ellerindeki silahların yetersiz olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, en fazla zararı gören Cercenaz ve Tuh beldelerinde çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa da, asıl rejimin Soçi Mutabakatı’nı ihlal ettiğini belirterek “Suriye ve bölgeye istikrar gelmesinin birinci şartı Suriye’nin Esad rejiminden kurtulmasıdır” dedi. Türk kaynaklar da İdlib’in güneyinden vilayetin merkezine ve Türkiye sınır hattına doğru onlarca ailenin göç etmeye başladığı bilgisini verdi. Kaynaklar, saldırılarda sivil halkın ihtiyacını karşılayan fırınların da vurulduğu, bu nedenle bölgede kalan az sayıda insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

RUSYA: SONSUZA DEK SÜREMEZ

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, El Nusra ve ona bağlı Heyet Tahrir el Şam militanlarının İdlib’de kontrol ettiği toprakları genişlettiğini belirtip, bu varlığının sonsuza dek süremeyeceğini söyledi. Dün Rus basınına konuşan Verşinin, “Bu, kötüye gidiş anlamına geliyor. Hem Rusya hem de BM, söz konusu grupları terör örgütü kabul ediyor. Onlarla müzakere yapılamaz” ifadelerini kullandı. Verşinin, ‘olası İdlib harekâtının daha etkili şekilde yürütüleceğini’ de vurguladı.

BİLGİ NOTU

Tuh ve Cercenaz beldelerinin, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi Mutabakatı çerçevesinde ağır silahlardan arındırılmış olması öngörülmüştü.

‘REJİM İKİ AYDIR SALDIRIYOR’

Tuh beldesinin yerel meclis üyesi Medyad Gacar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin iki aydan bu yana Esad rejiminin topçu saldırılarına uğradığını söyledi. Gacar, “İnsanlar hayati endişe taşıyordu. Halk daha güvenli yerleşimlere ve Türkiye sınırına göç etti” dedi. Suriye Müdahale Kurumu Müdürü Muhammed Hallac da, “Tuh beldesinde yerli ve dışarıdan göç eden 33 bin aile yaşıyordu. Bunların yüzde 85’i göçtü. Cercenaz’da da 4 bin aile yaşıyordu. Şu an beldenin çevresinde ancak 520 aile yaşıyor. Beldelerdeki 9 okul, bir fırın ve bir hastane işlevsiz hale geldi” ifadelerini kullandı.

WSJ’DEN İDDİA: ABD NİSAN SONU ÇEKİLECEK

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Amerikan askerlerinin nisan sonuna kadar Suriye’den çekilmelerinin planlandığını yazdı. WSJ’nin görevdeki ve eski Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin akıbetine dair bir plan yapılmasını beklemeyebilir. Yetkililer birkaç gün içinde terör örgütü DEAŞ’ın elindeki son beldenin de alınması ile ABD’nin Suriye’deki güçlerinin artık tamamen çekilmeye odaklanacağını ifade etti. Gazete, ABD’nin YPG/PKK’nın korunması konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığını, ancak bu konuda çok az yol alındığını aktardı. WSJ’a göre ABD, Suriye’deki tüm askerleri gelecek haftalarda çekecek. Herhangi bir değişiklik olmazsa ABD güçlerinin önemli bir kısmı mart ayında çekilmiş olacak, diğerleri ise nisan sonuna kadar Suriye’den ayrılacak. Çekilmeye ülkenin güneyindeki 200 ABD askerinin konuşlandığı Al Tanf üssünün de dahil olduğu iddia edildi. Bu üssün gayri resmi olarak İran’a karşı kullanıldığı belirtiliyordu. Suriye’de 2 bin Amerikan askeri bulunuyor.

‘KÜRT GRUPLARIN ŞAM İLE ANLAŞACAĞINI UMUYORUZ’

Rusya’nın Soçi şehrinde 14 Şubat’ta yapılacak Suriye konulu üçlü Rusya-Türkiye-İran zirvesine sayılı günler kala, Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Efimov önemli açıklamalar yaptı. ABD’nin çekilme kararı ardından en hassas mesele haline gelen Kürt grupların elindeki Fırat’ın doğusundaki topraklar hakkında konuşan Efimov, “Şam yönetimiyle Fırat’ın doğusundaki yerel Kürt gruplar arasında yapılan görüşmelerin her iki tarafı tatmin edecek ve aynı zamanda Suriye devlet bütünlüğü ile egemenliğinin tüm toprakları kapsayacak biçimde yeniden tesis edilmesini umuyoruz. ABD’nin bölgeden askeri varlığını çekme niyeti, bu süreçte pozitif adım sayılmasına rağmen şimdilik kapsamlı geri çekilme adımları da görmüyoruz” dedi. Esad rejiminin Rusya tarafından sadece ülke içinde değil, dışarıda da Moskova tarafından desteklendiği mesajını veren Rus Büyükelçi, “Suriye’nin Arap Birliği üyeliğinin de bir an önce geri verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA

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