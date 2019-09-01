İdlib’de tek taraflı ‘geçici’ ateşkes
RUSYA Savunma Bakanlığı’nın önceki gün ilan ettiği Suriye’nin İdlib bölgesindeki ateşkes cumartesi sabahı uygulanmaya başlandı.
Ancak Ruslar daha sonra ateşkes hakkında tanım değişikliği yaparak, silahların susmasına ‘geçici’ ifadesini eklemeye başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman ise İdlib’de dün sabah saatlerinden itibaren çatışmaların büyük ölçüde durduğunu ifade etti. Rami, “Ateşkes en azından havada uygulanıyor. İdlib güney bölgelerinde ise rejim ile muhalifler arasında karada belirli aralıklarla çatışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı. Rusya ilan ettiği ateşkes hakkında resmi açıklama yapmazken Kremlin Sarayı’na yakınlığıyla bilinen Federal Haberler Ajansı süreci ‘geçici ateşkes yürürlüğe girdi’ ifadesiyle duyurdu. Suriye rejiminin asıl amacının siviller için tahliye koridorları oluşturulmasını istemesi olduğu da iddia edildi.
İdlib’de yaşayan Suriyeliler ise alınan karardan memnun olduklarını söyledi. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Suriyeliler ‘ateşkes’ kararının bölge halkı için olumlu olduğunu belirterek, “Sabah bomba sesi duymadan uyandık. Havada uçak sesi yoktu. Kara saldırısı yoktu. Karardan memnunuz” dedi.
‘REJİM ATEŞKESİ BOZDU’
Öte yandan bölgeden gece saatlerinde gelen haberler, rejimin tek taraflı ilan ettiği ateşkesi bozduğunu bildirdi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, rejim İdlib’in güneyindeki yerleşim yerlerini havan ve roket gibi silahlarla vurdu. Geç saatlerde yeni bir açıklama yapan Gözlemevi Başkanı Abdurrahman da Kefrenbil ilçesine yapılan saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
ABD, İDLİB’DE EL KAİDE LİDERLERİNİ HEDEF ALDI: 40 ÖLÜ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün İdlib’in kuzeyinde terör örgütü El Kaide liderlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Earl Brown, “Bu operasyon ABD vatandaşlarını, ortaklarımızı ve masum sivilleri tehdit eden saldırılardan sorumlu El Kaide liderlerini hedef aldı” dedi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda, cihatçı grupların çatı örgütü Hurras el Din ile Ensar el Tevhid ve diğer grupların liderlerinin bulunduğu bir tesisin vurulduğunu ve en az 40 militanın öldüğünü duyurdu. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair ayrıntı ise henüz belli değil.
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