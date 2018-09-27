İdlib'de silahlardan arındırılmış bölgeden çıkış sinyalleri
Türkiye ve Rusya'nın ay başında mutabakata vardığı 'İdlib'deki silahlardan arındırılmış' bölge ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Suriye'de silahlı muhalif gruplar Türkiye ve Rusya tarafından belirlenen silahlardan arındırılmış ayrılma sinyalleri vermeye başladı.
Türkiye ve Rusya, Suriye'nin İdlib bölgesinin silahlı gruplardan arındırılmasına dair mutabakat sağlamıştı.
Türkiye ve Rusya 10 Ekim'e kadar ağır silahların teslim edilmesini istemişti.
Reuters haber ajansına konuşan bir muhalif, İdlib'de radikal grupların da aralarında bulunduğu grupların ekim ayının ortasına kadar bölgeden tamamen çıkacağını duyurdu.
Türkiye ve Rusya'nın Soçi'de mutabakata vardığı silahsızlandırılmış alan 15 ila 20 kilometre derinlikte olacak ve bölgeyi Türk ve Rus askerleri koruyacak.
TRUMP TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna başkanlık etti. Trump, İdlib ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
Trump, Türkiye’ye İdlib’e saldırıyı önlemek için çözüm bulma konusundaki çabaları için teşekkür etti.
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