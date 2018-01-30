İdlib’de saldırılar sürüyor: 33 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin bildirdiğine göre ölümlerin çoğu rejim kontrolündeki Halep ile rejimin muhaliflerden aldığı Ebu Zuhur üssü arasındaki Serakib ilçesinde yaşandı. İdlib, Astana çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı. Ancak rejim yine de saldırılarına devam etmişti. Suriye rejim medyası dünkü saldırılara yer vermezken rejimin üs civarındaki kontrolünü güçlendirdiğine dair haberler yer aldı. İdlib’teki sivil savunma başkanı Mustafa el-Hac Yusuf, saldırılarda 35’ten fazla kişinin yaralandığını bildirdi. El Hac Yusuf, saldırının yerel saatle 08.00’de pazar yerine düzenlediğini, hastanenin de hedef alındığını bildirdi.