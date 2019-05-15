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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.05.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

İdlib'de sahurda saldırı

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İdlib'de sahurda saldırı

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere sahur vakti düzenlediği saldırılarda 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

Suriye'de yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beşşar Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde Halep'in batı kırsalında Kefer Dael köyüne sahur vaktinde havan, top ve roketle saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, köye düzenlenen saldırı sonucunda 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

"İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMASI BÖLGESİ"NDEKİ SON DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında söz konusu bölge için ek mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Rejim güçleri ve destekçilerinin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artırdığı saldırılar aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana en az 140 sivilin yaşamını yitirdiğini, 375'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

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