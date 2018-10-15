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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.10.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

'İdlib'de kapsamlı ateşkes bekliyoruz'

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'İdlib'de kapsamlı ateşkes bekliyoruz'

Eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Tuma, ''İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz." dedi.

Eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Tuma, ''İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz. Allah'ın yardımı ve Türk ordusunun da büyük bir başarısıyla bölge silahlardan arındırıldı.'' dedi.

Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO), Soçi mutabakatının kazanımları konusunda basın toplantısı düzenledi.

SUKO'nun Florya'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuma, İdlib'in silahlardan arındırılmasının başarılı bir şekilde devam ettiğini, bölgenin tamamen güvenli bir haline geldiğini anlattı.

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı ile Türk ordusunun İdlib'i aşırı muhalif gruplardan ve silahlardan arındırdığını belirten Tuma, ''İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz. Allah'ın yardımı ve Türk ordusunun da büyük bir başarısı ile bölge silahlardan arındırıldı.'' diye konuştu

Astana ruhuna uygun bir şekilde Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaya kapsamında yürütülen çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Tuma, şöyle konuştu:

''İdlib'e yönelik harekat aynı zamanda hem Suriye'nin ulusal güvenliğini sağladı hem de komşularımızın güvenliğini tehdit eden teröristlerin önünü kesti. Bölgede farklı amaçlara hizmet eden grupların Suriye ile ilgili projeleri de böylece engellenmiş oldu. Bundan sonra Suriye'de kapsamlı bir barışın sağlanması gerekiyor. Suriye'de demokratik ve medeni bir devletin kurulması için zalim Suriye rejimin gitmesi gerekiyor. Suriye halkının özgürlük, bağımsızlık talepleri doğrultusunda ve insan haklarını önemseyen bir yapının Suriye'de kurulması tüm Suriye halkının öncelikli talebi. Suriyeli vatandaşların, eğitim, sağlık gibi tüm sivil haklarından yararlanabileceği bir buna yönelik altyapının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Suriye'de bunu gerçekleştirmek zorundayız. Suriye'yi medenileşmiş bir toplum düzeyine çıkarmak zorundayız."

Tuma, bölgede Soçi mutabakatı doğrultusunda Türk ordusu ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) da uyum ve disiplin içinde hareket ettiğini ifade ederek, ''Bölgede bulunan diğer muhalif grupların da bir an önce bu mutabakat doğrultusunda hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu gruplar, Türkiye'nin garantörlük yaptığı ve tampon bölge ilan edilen alanlardan tüm ağır silahlarını bırakmalı ve bölgeden çekilmeliler." diye tamamladı.

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