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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İdlib’de iki günde: En az 67 can kaybı

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İdlib’de iki günde: En az 67 can kaybı

SURİYE’de “Çatışmasızlık bölgesi” adı artık kağıt üzerinde kalan İdlib önceki gün son ayların en kanlı günlerinden birini yaşadı. Rusya Hava Kuvvetleri ile rejim güçlerine ait savaş uçakları iki ayrı pazar yeri ile sivil halkın yaşadığı yerleşim yerlerini vurdu. Önceki gün yapılan bu saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti. Pazar ve pazartesi günü yapılan saldırılarda ölen sivil sayısı en az 67 oldu.

PAZAR YERLERİNDE 46 ÖLÜ

Yerel muhalif kaynakların verdiği bilgiye göre, Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim Hava Üssü’nden kalktıkları değerlendirilen Rusya savaş uçakları İdlib merkezinin güneyinde Maarat el Numan’da pazar yerine havadan ölüm yağdırdı. Rusya’nın hava saldırısında 39 kişi öldü. Rusya ile eş zamanlı olarak rejim uçakları da Serakib bölgesinde pazar yerine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda da 7 sivil öldü. Bidama ve Kefrenbil’de birer, Keferruma bölgesinde de 2 sivil daha rejim güçlerinin karadan yaptığı top ve füze atışlarında yaşımını yitirdi. Böylece önceki günkü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 50 oldu. İdlib’in özellikle güney kesimlerine geçen pazar günü düzenlenen saldırılarda da 17 kişi ölmüştü.

Rusya ve rejimin saldırıları dün de devam etti. Yerel kaynaklar, Maaret el Numan, Han Şeyhun, Halep’in güneybatısındaki kırsal kesim, Hamidiye, Tel Meleh, Morek kırsalı başta olmak üzere birçok sivil yerleşim yerinin Rusya ve rejim güçlerinin hedefi olduğunu bildirdi. Yerel kaynaklar Rusya ve rejimin İdlib’i yoğun şekilde vurmaya başladığı nisan ayı sonundan bu yana hayatını kaybeden sivil sayısını 2.600’ü geçtiği bilgisini verdi.

ANKARA RAHATSIZ

İdlib’de sivillerin hedef alınmasına Ankara tepkili. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefonda görüştü. Çavuşoğlu, radikal unsurların bahane edilip sivillerin hedef alınmasından endişe duyulduğunu ifade ederek, saldırıların durdurulmasını istedi. Çavuşoğlu İdlib konusunda önceki gün TGRT’de katıldığı programda da, “Doğru, İdlib’de radikal gruplar var. O radikal grupları da Rusya ve rejim birlikte getirdiler, bıraktılar İdlib bölgesine ki, onların varlığını bahane ederek İdlib’e de saldırsınlar. Nitekim son zamanlardaki saldırılarda da bunu görüyoruz. Fakat onlar, özellikle de Rusya’nın üslerine saldıracak mesafede de değiller. Saldırıların durmasında İran’la rejimin garantörü olan Rusya’ya önemli sorumluluk düşüyor” demişti.

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