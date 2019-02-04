İdlib’de HTŞ’ye havadan takip
‘Çatışmasızlık bölgesi’ İdlib’de El Kaide bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir el Şam’a (HTŞ) sıkı takip… Türkiye kuzeyden, Rusya ise güneyden keşif uçuşlarıyla HTŞ’nin artan hareketliliğini yakından izliyor.
Rusya’nın Suriye’de İdlib vilayeti hava sahasını Türkiye’ye açmasıyla Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları ve silahlı-silahsız insansız hava araçlarının (İHA) özellikle bölgenin kuzeyinde yaptığı keşif uçuşlarının yoğunluğu dün arttı. İdlib merkezinin kuzeydoğusunda, Halep’in kuzeybatısındaki sınır hattına kadarki bölgenin İHA’larla sürekli tarandığı bildirildi. İHA’lar ve savaş uçakları, Afrin sınır hattında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem noktaları yakınlarındaki hareketlilik ve olası tehdit unsurlarına dair istihbarat topluyor.
BİLGİ PAYLAŞIMI
Güneyde ise Rusya’ya ait savaş uçakları, Hama kırsalından İdlib merkezine kadar geniş bir alanda uçuş yaptı. Keşif uçuşları önceki gün ve dün İdlib merkezi ile Maraat el Numan üzerinde yoğunlaştı. Tespit edilen hareketlilikle ilgili bilgi paylaşımı yapıldığı da belirtiliyor. Bu kapsamda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin İdlib yakınlarında saldırı hazırlığındaki bir grup HTŞ’liyi tutukladığı öğrenildi.
REJİM HÂLÂ VURUYOR
Rus uçaklarının uçuş yaptığı İdlib güneyinde HTŞ kuzeye göre daha fazla alanı kontrol ediyor. Bu nedenle rejim birlikleri bu bölgedeki birçok yerleşim merkezini tank, top ve roketlerle hedef alıyor. Yerel kaynaklar saldırıların dün de sürdüğünü öne sürdü.
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