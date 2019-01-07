İdlib’de HTŞ’nin saldırıları sürüyor
Türkiye'ye sınır olan “çatışmasızlık bölgesi” ilan edilmiş İdlib’de muhalif Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ile terör örgütü el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ) arasındaki çatışmaların sürdüğü, HTŞ’nin kuzey kesimlerden sonra güney kesimlerde de ilerlediği bildirildi.
İdlib’in kuzeybatı ve kuzeydoğusundaki bölgelerde tank ve diğer ağır silahlarla UKC’yi hedef alarak önemli kazanımlar elde eden HTŞ, önceki geceden beri İdlib’in güneyinde de saldırılarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki yerel kaynaklar, HTŞ’nin saldırılarının durdurulamadığı bilgisini verirken, örgütün sivil halkı da hedef almaya başladığını öne sürdü. Kuzeyden güneye doğru inen HTŞ militanlarının Maaret el Numan ve Ariha kasabaları istikametinde harekete geçtiği, aynı bölge içinde bulunan Tlemnes ve El Gadafa köylerini de kontrol ettiği bildirildi.
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