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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İdlib’de HTŞ atağa geçti

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
İdlib’de HTŞ atağa geçti

Suriye’nin İdlib vilayetinde terör örgütü el Kaide bağlantılı HTŞ, muhalifler üzerindeki baskısını arttırarak bölgenin merkezi ve güneyine yüklenmeye başladı. Önceki gece İdlib şehir merkezi ve Maaret El Numan kenti için 24 saatlik ültimatom veren HTŞ, bu yerleşimler etrafında yığınak yaptı.

TÜRKİYE sınırı yakınındaki çatışmasızlık bölgesi İdlib’de, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) hamlelerine rağmen terör örgütü el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir üş Şam’ın (HTŞ) ilerleyişi sürüyor. HTŞ’nin önceki geceden bu yana özellikle İdlib’in güneyinde önemli kazanımlar elde ettiği, kuzeyde de Afrin sınır hattında stratejik bir köyü ele geçirdiği bildirildi. Bölgesel kaynaklardan Ankara’ya ulaşan istihbarat bilgilerinde HTŞ’nin İdlib merkezi ve güneydeki kritik kasaba Maaret El Numan’ın kendisine teslim edilmesi için ÖSO’ya bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne (UKC) 24 saat süre verdiği öne sürüldü. Yerel kaynaklar dün öğle saatleri itibarıyla İdlib’in yüzde 70’e yakın kesiminin HTŞ tarafından kontrol edildiği iddiasında bulundu.

24 SAATLİK SÜRE

Kaynaklara göre HTŞ, İdlib’in güneyindeki en stratejik kasabalardan biri olan Maaret El Numan’a M5 otoyolu üzerinden inmeye başladı. UKC ise kasabanın çevresine barikatlar kurmayı hızlandırdı ve savaşmaya hazır olduğuna dair açıklama yaptı. 24 saatlik ültimatom veren HTŞ’nin aksi halde yoğun bir saldırı başlatacağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

5 MEZRAYI ELE GEÇİRDİ

HTŞ yine güneyde El Gab ovasındaki UKC birliklerine saldırı başlatarak 5 kritik mezrayı ele geçirdi. Habit, Tarmalah ve Ankavi köylerinde çatışmaların sürdüğü bildirilirken, El Abidin, Sut em Deir, Araniba ve El Nakır köylerinde büyük ölçüde kontrolün HTŞ’ye geçtiği, Kafr Nabıl köyünün de HTŞ tarafından çevrildiği bildirildi. Bu bölgedeki çatışmalarda UKC, HTŞ’ye ait bir zırhlı aracı imha etti. HTŞ’nin yanı sıra Esad güçlerinin de İdlib’in güney kesimlerini vurmaya başladığı belirtildi. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin Hama kırsalında Latamina kasabasına tank atışları yaptığı bilgisini paylaştı.

MISIR VE IRAK’TAN ASKER İDDİASI

Güvenlik kaynakları, HTŞ’nin İdlib’de son günlerdeki ilerleyişinde, bir süreden beri yeni güç toplamasının yanı sıra özellikle komuta kademesini yenilemesinin etkili olduğunu değerlendiriyor. HTŞ’nin komuta kademesinden Suriye vatandaşlarını elimine ettiği, kurmay eğitimi almış ve geçmişte Mısır ve Irak ordularında görevli eski subayların sahaya indiği iddia ediliyor. Saha ve ordu deneyimine sahip bu kişilerin HTŞ militanlarına liderlik etmede önemli rol oynadığı öne sürüldü.

İdlib’de HTŞ atağa geçti


YPG’NİN DOZERİ MAYINA ÇARPTI

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesi Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Rasulayn yerleşiminin kırsalında hendek kazan PKK/YPG’li teröristlerin kullandığı iş makinesi, önceden araziye tuzakladıkları mayının üzerinden geçti. DHA’ya göre patlamada bir PKK/YPG’li yaralandı. Mayının infilak etmesi sonucu iş makinesi de kullanılamaz hale geldi.

‘MENBİÇ’TE RUS DEVRİYESİ BAŞLADI’

RUS askeri polisi temsilcisi Yusuf Mamatov, Suriye’de görev yapan bir Rus askeri polis birliğinin Menbiç’te devriyelere başladığını söyledi. Rus Sputnik sitesinin haberine göre Yusuf Mamatov, “Menbiç ve kırsalındaki güvenlik bölgelerinde bugün (dün) itibarıyla devriye faaliyetlerine başlandı. Hedefimiz, sorumluluk bölgesinde güvenliği sağlamak, durumu kontrol etmek ve silahlı oluşumları başka bölgelere kaydırmak” dedi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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