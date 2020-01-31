İdlib’de gözlem noktası alarmı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İdlib konusunda Moskova yönetimini eleştirmesine rağmen, Rusya’ya ait savaş uçaklarının dün bölgede bombardımana devam ettiği bildirildi. İdlib’in güneyinde Ariha’da bir hastaneye ve bir fırına düzenlenen saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, hastane ve fırının hedef alındığı iddiasını yalanladı. Rus savaş uçaklarının söz konusu bölgede muharip amaçlı uçuş gerçekleştirmediğini de vurgulayan Rus Dışişleri, yabancı basın organlarında çıkan haberlerin provokasyon amaçlı olduğunu öne sürdü.

TACİZ ATIŞI OLMADI

İdlib’de ilerleyişini sürdüren rejim güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kuzeyde Halep’in batı kırsalındaki Raşidin bölgesinde bulunan 5 numaralı gözlem noktası ile Suriye ordusunun ele geçirdiği Maarat El Numan ilçesinin güneyindeki Maar Hitat bölgesinde yer alan geçici mevzi bölgesine yaklaştı. TSK unsurlarının bulunduğu her iki yerin kuzey, doğu ve güney cephelerine konuşlu Suriye askerlerinden herhangi bir taciz atışı olmadığı bildirildi.

‘KARŞILIK VERİLİR’

Güvenlik kaynakları, TSK gözlem noktalarının boşaltılmasının ya da taşınmasının söz konusu olmadığının altını çizdi. Maarat El Numan’ın rejimin eline geçmesinden sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın geçen salı yaptığı açıklamayı hatırlatan güvenlik kaynakları, Türk askerlerinin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde karşılık verileceğini bir kez daha tekrarladı. TSK’nın Suriye sınır hattına araç ve personel sevkıyatı ise devam etti. Türkiye’nin değişik bölgelerinden çok sayıda zırhlı araç ile komando birlikleri Hatay’a gönderildi. Sevkıyatın hem İdlib içindeki bazı gözlem kulelerine takviye, hem de görev değişimi amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib’deki güncel durumun ele alındığı bildirildi.

JEFFREY’DEN KRİZ UYARISI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib’deki saldırılar nedeniyle 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru hareket halinde olduğunu, bunun uluslararası krize neden olabileceğini söyledi. Jeffrey, son üç günde İdlib’de Rusya ve rejimin 200 hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.