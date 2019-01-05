İdlib’de çatışmalar yayılıyor

TÜRKİYE’ye sınır İdlib vilayetinde HTŞ ile muhalif UKC güçleri arasında dört gündür süren çatışmalar yayılıyor. Son dört günde en az 8’i sivil 100’den fazla kişinin öldüğü iddia ediliyor. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Hürriyet’e UKC’nin terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Heyet Tahrir üş Şam’ın (HTŞ) saldırılarını geri püskürttüğünü, kuzeyde ve güneyde kaybedilen yerlerin geri alınmaya başlandığını söyledi. Mustafa, İdlib’in kuzeydoğusunda Daret İzze kasabası yakınlarındaki iki köyün HTŞ’den geri alındığını, bölgede çıkan çatışmalarda biri üst düzey olmak üzere çok sayıda HTŞ militanının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Abdurrahman Mustafa, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir gözlem noktasının bulunduğu Salva kasabasının da yeniden ele geçirildiğini öne sürdü.

GÜNEYDE PÜSKÜRTÜLDÜ

Mustafa, sahadan kendisine verilen bilgiler doğrultusunda İdlib güneyinde Maarat Sin, Kursa, Nakır, Umm el Sire, Safahun ve Fatirah köylerinin de HTŞ’den geri alındığını belirtti. Mustafa, HTŞ’nin saldırıları nedeniyle UKC’nin İdlib’in batısından çatışmaların yaşandığı bölgelere güç kaydırmasını fırsat bilen rejim güçlerinin de Cisr eş Şuğur kırsalındaki UKC mevzilerini füzeyle vurduğunu iddia etti. Öte yandan Reuters’ın haberine göre gelişmeleri yakından izleyen bir Batılı diplomat, HTŞ’lilerin amacının Türkiye sınırı yakınındaki İdlib’den Halep kırsalında hâkim oldukları topraklara kadar uzanan kesintisiz bir alan yaratmak olduğunu söyledi. Bu arada UCK kontrolündeki Maaret el Numan kentinde siviller, HTŞ lideri Muhammed el Colani’yi son saldırılarla Esad rejimine hizmet ettiği gerekçesiyle protesto etti.

TSK’YA SALDIRI YOK

İdlib’de yaşanan çatışmalar nedeniyle TSK’ya ait gözlem kulelerinde alarm durumunun en üst seviyeye çıkarıldığı bildirilirken, şimdiye kadar TSK unsurlarının hedef olmadığı belirtildi. TSK, İdlib’deki tüm gözlem kulelerini modüler betonlarla çevirmişti. TSK’nin Suriye sınırına sevkiyatı da devam etti. Fırat Kalkanı harekâtı ile ele geçirilmiş Cerablus bölgesine yapılan sevkiyatlar arasında seyyar köprü kurmak için gerekli malzemelerin yanı sıra, “Samur” diye adlandırılan seyyar yüzücü hücum köprüsünün bulunması da dikkat çekti. Cerablus bölgesinden Menbiç’e (Münbiç) inebilmek için PYD/YPG’nin elindeki Dadat yolunun kullanılması planlanıyor. Bu kapsamda Menbiç kırsalının kuzeyinde kalan Fırat’ın kollarından Sacur Çayı’nın geçilmesi gerekiyor.

BİLGİ NOTU



Türkiye, UKC’nin çatıştığı HTŞ’yi geçen ağustos ayı sonunda terör örgütleri listesine almıştı.





ATME’DEKİ SIĞINMACI KAMPLARI TEHDİT ALTINDA



İDLİB’de rakip gruplar arasındaki çatışmalar vilayetin Türkiye sınırı yakınındaki Suriye’nin Atme kasabasına da sıçradı. Bu ilçede Suriye iç savaşından kaçan on binlerce sivil derme çatma çadırların bulunduğu kamplarda barınıyor. Muhalif SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, yerel kaynakların karşılıklı top atışı yapıldığı bilgisini paylaştığını, bu nedenle kampta kalan çok sayıda sivilin hayatının tehdit altında olduğunu söyledi. Yerel kaynaklar da artan çatışmalardan ötürü bu ilçedeki kamplardan çok sayıda sığınmacının ayrıldığını aktardı. Öte yandan Anadolu Ajansı’nın haberine göre çatışmalardan sivillerin zarar görmesi üzerine 8 sivil yerel meclis ortak açıklama yayımladı. Yerel meclisler, sivillerin daha zor duruma düşmemesi için silahlı grupların “insani koridor” açılmasına izin vermesini istedi. Atme ilçesi geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketine maruz kalmıştı.