İdlib’de çatışmalar şiddetlendi
Suriye'de İdlib vilayetinin güney kesimleri son bir haftanın en şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
Çatışmaların yoğunlaştığı yer ise güney uçtaki Kefer Nabudah ilçesi. Suriye ordusuna ait helikopterlerin bölgeye çok sayıda varil bombası attığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise rejime ait savaş uçaklarının dünkü hava saldırılarında 18 sivilin öldüğünü, 47 sivilin de yaralandığını duyurdu. Rejim güçleri, Fırat Kalkanı harekâtıyla terör örgütü DEAŞ’tan arındırılan El Bab ilçesine bağlı Tedif beldesinde önceki gece sivillere ait tarım arazilerini de ateşe vermişti.
ESAD, PETROL İÇİN PKK/YPG İLE ANLAŞTI
Suriye’de akaryakıt krizi yaşayan Esad rejimi, petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’ini işgal eden terör örgütü YPG/PKK ile petrol anlaşması yaptı. AA’nın haberine göre, YPG/PKK, Irak sınırına hakim Deyrizor’un doğu kırsalında yer alan Tanak petrol sahasından çıkardığı ham petrolün varilini 41 dolardan Esad rejimine satacak. Ülkedeki bütün petrol rafinerilerinin kontrolünü elinde bulunduran rejim güçleri, ham petrolü işleyerek akaryakıt krizini aşmayı planlıyor.
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